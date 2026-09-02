Мужа Блиновской объявили в розыск

В декабре 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила 43-летнему Блиновскому счет почти на ₽388 тысяч. За несколько месяцев сумма долга с учетом пеней выросла до ₽432 тысяч, после чего в августе приставы запустили процедуру принудительного взыскания.

Помимо налоговой задолженности, у Алексея есть и другие долги. Например, он должен ₽17 тысяч за коммунальные услуги в Адыгее, где семья блогеров в 2020 году открыла компанию по выращиванию деревьев. Однако проект не оправдал ожиданий и, судя по всему, только усугубил финансовое положение. В целом общая сумма задолженности Алексея Блиновского составляет порядка ₽9,5 млн.

Известно, что он продолжает служить в зоне специальной военной операции (СВО). Недавно он продал свой внедорожник за ₽180 тысяч— это примерно в 30 раз ниже рыночной стоимости. По мнению экспертов, сделка была совершена с целью уберечь машину от ареста в рамках исполнительного производства. Сейчас продажа автомобиля находится в процессе оспаривания.

Ранее суд отказал «королеве марафонов» Елене Блиновской в отсрочке наказания.