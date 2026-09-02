Что будет, если мы найдем инопланетную жизнь? Человечество ждет научное и геополитическое испытание

Поиск жизни за пределами Земли становится все активнее, но человечество может быть не готово к последствиям такой находки, пишет UPI. Речь не обязательно о разумных инопланетянах: даже обнаружение микробов внеземного происхождения стало бы событием мирового масштаба.

Авторы статьи отмечают, что миссии к Марсу, Европе, Энцеладу и другим объектам Солнечной системы повышают шансы обнаружить признаки жизни. На Марсе уже обнаруживали воду, а образцы астероида, доставленные японским аппаратом Hayabusa2, содержали урацил — один из компонентов РНК.

Главная проблема заключается в том, что международные правила плохо приспособлены к такой ситуации. Договор о космосе 1967 года запрещает странам присваивать небесные тела и требует мирного использования космического пространства, но почти не отвечает на вопросы, связанные с внеземными организмами: кто ими владеет, кто имеет право их изучать и как учитывать биологические риски.

Исследователи описывают несколько возможных сценариев. Страны могут начать сотрудничать, как это происходит при мониторинге астероидных угроз или на МКС. Но возможен и новый виток соперничества, если внеземные микробы окажутся полезными для медицины, сельского хозяйства, энергетики или военных технологий.

Авторы считают, что готовиться нужно заранее: открытие космической жизни будет не только научным прорывом, но и геополитическим испытанием.