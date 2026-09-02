С начала года на кадастровый учет в Подмосковье поставили 37 объектов социальной инфраструктуры
Почти 40 социальных объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала года на государственный кадастровый учет поставили 37 объектов социального значения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Среди учтенных объектов — 16 дошкольных учреждений на 3937 мест и 13 общеобразовательных школ на 9211 мест, а также 8 объектов здравоохранения», — отметили в ведомстве.
Все новые образовательные учреждения соответствуют актуальным стандартам и условиям для эффективного обучения детей и их комфортного пребывания.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в гимназии им. Примакова.