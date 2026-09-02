Политолог Павел Данилин высказал мнение, что президент России Владимир Путин сделал последнее предупреждение Владимиру Зеленскому, заявив о готовности к радикальным решениям в случае продолжения террористических атак со стороны Киева, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, накануне во время общения с журналистами Путин назвал действия украинского руководства «государственным терроризмом». Поводом для такого заявления стали угрозы Зеленского атаковать дронами гражданские самолеты на территории РФ. Российский президент подчеркнул, что если эти угрозы будут реализованы и приведут к трагедии, Москва найдет, чем ответить, и в этом никто не должен сомневаться.

Как пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин, со стороны Путина это было последнее предупреждение украинскому лидеру. В случае игнорирования сигнала последуют радикальные решения.

«Если Зеленский действительно собьет хотя бы один гражданский самолет, он станет террористом для Путина. И Путин отдаст приказ на его уничтожение», — убежден политолог.

Военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, отметил, что Киев все чаще прибегает к террористическим методам, а сам киевский режим, по сути, становится террористическим. Свидетельством этому служат постоянные удары по гражданским объектам, прежде всего в приграничных с Украиной российских регионах.

Эксперты сходятся во мнении, что если новые угрозы Зеленского будут воплощены в реальность, это повлечет немедленный и жесткий ответ со стороны России. При этом Данилин подчеркнул, что Москва не уходит с дипломатического трека — Путин сохраняет готовность к переговорам, однако предупреждение должно быть воспринято всерьез.

«Никакого перемирия — только крепкий мир, никакой демилитаризованной зоны, в которой будут сидеть натовцы. Пока дипломатические инструменты результата не дают, наша армия идет вперед и уничтожает один котел за другим. Надеяться на благоразумие противоположной стороны не стоит», — резюмировал Дандыкин.

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