В Люберцах объявили конкурс на строительство водовода, после определения подрядчика начнутся работы, связанные со строительством водоводной конструкции в поселке городского типа Томилино. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что он пройдет в электронном форме. Он связан с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству второй нитки водовода.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса, работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа. Работы завершат в 2028 году.

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