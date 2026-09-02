«Я ненавидел себя в зеркале»: иноагент Моргенштерн раскрыл, почему решил свести татуировки

Рэпер Алишер Моргенштерн* дал откровенное интервью Юрию Дудю*, в котором рассказал о кардинальных переменах в своей жизни и о решении избавиться от всех татуировок. Отрывок из этой беседы приводит Super.

По словам музыканта, он начал сводить рисунки еще до того, как принял иудаизм и прошел курс лечения в реабилитационной клинике. Причиной этого стала глубокая внутренняя трансформация.

Моргенштерн признался, что татуировки стали вызывать у него острое отторжение. По его словам, они напоминали ему о той стороне личности, от которой он хотел дистанцироваться: о человеке, который употреблял запрещенные вещества, устраивал громкие скандалы и вел бесшабашный образ жизни.

«Я хотел избавиться от себя. Ненавидел того, кого видел в отражении. Было такое чувство, будто хочется содрать кожу с лица. Поэтому первым шагом стало решение убрать татуировки — чтобы ничто не напоминало о том, каким я был», — сказал рэпер.

Он добавил, что со временем стал серьезнее относиться к своему имиджу. Теперь музыкант стремится стать человеком, который вдохновляет других и делает что-то значимое. По словам Моргенштерна, татуировки невольно становятся барьером на пути к этой цели.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн избавился от имени Алишер и прошел еврейские обряды.

* Министерством юстиции признаны иностранными агентами.