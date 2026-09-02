В Подмосковье компенсацию аренды жилья оформили порядка 17 тыс. медицинских работников. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«На данный момент компенсацию аренды жилья получают почти 17 тыс. медработников, из них более 5,6 тыс. врачей и свыше 11,2 тыс. — средний медперсонал», — рассказал он.

Выплата поступает ежемесячно. Ее размер составляет до ₽30 тыс. для одного медика и до ₽45 тыс. для супружеской пары медработников. Сумма выплаты зависит от удаленности городского округа.

Оформить заявку на получение выплаты можно на региональном портале госуслуг. Подробная информация об условиях участия в программе доступна здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники в Королеве.