Майли Сайрус отказалась от собственной фамилии

33-летняя американская певица Майли Сайрус, известная по хиту Flowers и роли в сериале «Ханна Монтана», убрала свою фамилию из аккаунтов в социальных сетях. На это обратило внимание The Blast. Теперь она осталась просто Miley — без привычного Cyrus.

Сама певица не дала официальных пояснений, но опубликовала два новых фото, на одном из которых крупными буквами написано лишь ее имя. Фанаты восприняли этот шаг как художественный жест, который знаменует новую эру в ее карьере.

Сейчас обладательница премии «Грэмми» готовит к выходу свой десятый студийный альбом. В недавнем интервью журналу Wonderland Сайрус описала будущую пластинку как «многослойную историю любви», которая отражает ее нынешний этап жизни.

С декабря 2025 года певица помолвлена с 27-летним продюсером Максом Морандо, и, судя по всему, ее личная жизнь и творчество тесно переплетены.

Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Тома Круза отказалась от его фамилии.