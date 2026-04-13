«Новый штамм пыльцы Stratus»: раскрыто, что на самом деле летает в воздухе Подмосковья

В социальных сетях нарастает беспокойство: жители Москвы и Подмосковья сообщают о неэффективности привычных антигистаминных средств при сильном насморке и отеках. Пользователи распространяют информацию о появлении некоего нового вида пыльцы под названием Stratus, поражающего даже здоровых людей. Мнение медицинского сообщества по поводу этих слухов озвучила для REGIONS специалист Красногорской клинической больницы, аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова.

В первую очередь эксперт подчеркивает, что информация о появлении некоего «нового штамма пыльцы» не находит подтверждения в официальных клинических протоколах или научных источниках. Рост числа жалоб на типичные проявления аллергии в период цветения является закономерным процессом, который пациенты ошибочно принимают за необычную форму заболевания, хотя в действительности это классический поллиноз.

Интенсивность аллергической реакции определяется совокупностью внешних условий и индивидуальных особенностей организма. На самочувствие влияют биологические характеристики растений, плотность пыльцевого облака и текущие метеоусловия. В засушливую и ветреную погоду концентрация раздражителей в атмосфере достигает пика, из-за чего дискомфорт могут испытывать даже те, кто обычно не страдает от сезонной чувствительности.

Основной стратегией борьбы с недугом остается минимизация контакта с аллергенами. Специалисты рекомендуют ограничивать пребывание на открытом воздухе по утрам, использовать системы фильтрации воздуха в помещениях и обязательно проводить гигиенические процедуры после возвращения с улицы. Людям с хроническим течением болезни крайне важно приступать к профилактическому приему препаратов заблаговременно, следуя рекомендациям своего лечащего врача.

При первичном проявлении симптомов или снижении эффективности привычных медикаментов недопустимо прибегать к самолечению.

«При недостаточном эффекте необходимо обратиться к аллергологу для коррекции терапии и рассмотрения аллерген специфической иммунотерапии (АСИТ)», — порекомендовала Пятикова.

В таких случаях необходима консультация аллерголога для пересмотра терапии, включая рассмотрение метода АСИТ. Учитывая, что в столичном регионе сезон цветения уже в разгаре, не стоит искать причины недомогания в мифических вирусах. Гораздо эффективнее своевременно обратиться за профессиональной помощью, чтобы купировать насморк и зуд с помощью проверенных медицинских методов.

