Аллергикам могут начать выдавать сертификаты на очистители воздуха

В России может появиться новая мера поддержки для граждан, страдающих аллергическими заболеваниями. С инициативой о введении электронных сертификатов на покупку и установку устройств для очистки воздуха выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Копия письма имеется в распоряжении « Ленты.ру ».

В документе подчеркивается, что заболевания дыхательных путей аллергической природы широко распространены среди населения. По имеющимся оценкам, более четверти россиян сталкиваются с различными формами аллергии. При этом около 10% жителей страны страдают аллергическим ринитом, а сезонные реакции на пыльцу значительно ухудшают качество жизни, влияя на самочувствие и работоспособность.

Автор инициативы считает, что одним из эффективных способов снижения воздействия аллергенов является улучшение качества воздуха в жилых помещениях. Использование бытовых приборов с фильтрацией, по его мнению, позволяет уменьшить концентрацию пыли и пыльцы, что способствует снижению частоты обострений и облегчению симптомов.

Чернышов также указал, что в России уже применяется практика предоставления электронных сертификатов на технические средства реабилитации, которая доказала свою эффективность благодаря удобству и адресности. По аналогии с этим механизмом предлагается внедрить поддержку для аллергиков, чтобы они могли приобретать бризеры, увлажнители, ионизаторы и другие устройства.

Ожидается, что реализация такой инициативы позволит улучшить качество жизни миллионов граждан, снизить потребность в медикаментозном лечении и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

