Новый состав молодежного парламента сформировали в Подмосковье

Новый состав Московского областного молодежного парламента сформировали в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. Срок его полномочий составит два года с момента проведения первого заседания.

Ранее муниципалитеты и молодежные объединения региона выдвинули своих кандидатов. В общей сложности, от городских округов поступило пятьдесят четыре анкеты, от молодежных организаций — пять. По итогам рассмотрения кандидатур в состав молодежного парламента области включили пятьдесят пять человек.

Первое заседание молодежного парламента проведут в ближайшее время. В его рамках изберут председателя и заместителей.