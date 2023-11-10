Новый состав молодежного парламента сформировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Новый состав Московского областного молодежного парламента сформировали в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. Срок его полномочий составит два года с момента проведения первого заседания.
Ранее муниципалитеты и молодежные объединения региона выдвинули своих кандидатов. В общей сложности, от городских округов поступило пятьдесят четыре анкеты, от молодежных организаций — пять. По итогам рассмотрения кандидатур в состав молодежного парламента области включили пятьдесят пять человек.
Первое заседание молодежного парламента проведут в ближайшее время. В его рамках изберут председателя и заместителей.
«Молпарламент — площадка для самореализации, продвижения инициатив, апробации проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Для всех органов власти молодые парламентарии — кадровый резерв», - отметила председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова.