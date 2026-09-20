«Единая Россия» поблагодарила избирателей Московской области за участие в выборах

Это важное событие для региона: от его результатов зависит, какие вопросы будут решаться на федеральном и областном уровне в ближайшие годы. Председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей Подмосковья, подчеркнув их искреннюю заинтересованность, гражданскую зрелость и заботу о родном крае.

«Выборы в Московской области состоялись, и я хотел бы поблагодарить избирателей за активное участие в них – всех, кто нашел время и пришел на участки, кто проголосовал дистанционно или на дому. Кто поддержал «Единую Россию» и другие партии. В эти три дня мы снова продемонстрировали сплоченность нашего общества и подтвердили тезис о том, что в единстве – наша сила!» - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Отдельно он поблагодарил организаторов избирательного процесса: «Спасибо членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и сотрудникам правоохранительных органов за слаженную, профессиональную работу. Несмотря на массированные атаки на столичный регион в дни выборов вы сумели обеспечить четкий порядок на участках».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил высокую вовлеченность жителей в судьбу региона, их стремление лично участвовать в его развитии.

«Мы продолжим строить новые школы и детские сады, модернизировать больницы, благоустраивать парки и развивать дорожную инфраструктуру. Каждый ваш голос — это вклад в будущее нашего региона. Спасибо за вашу гражданскую зрелость, неравнодушие и готовность вместе делать Подмосковье сильнее!» — подчеркнул Андрей Воробьев.

Прозрачность выборов в Московской области обеспечивали 23 тысячи наблюдателей, из которых около 4 тысяч были подготовлены «Единой России». Кандидаты от партии были определены жителями в ходе предварительного голосования. Жители не только участвовали в формировании списка кандидатов, но и стали соавторами новой народной программы «Единой России»: в ее региональный раздел поступило свыше 920 тысяч инициатив граждан. Они касаются самых разных сфер жизни — от социальной политики и развития городской среды до экономики.