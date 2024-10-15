Новый спектакль волоколамского народного театра «На валу» собрал полный зал

Волоколамский народный театр «На валу» представил зрителям новую постановку по произведению Василия Шукшина «Охота жить». Спектакль впервые представили в Центре культуры и творчества «Родники».

Талантливые актеры волоколамского народного театра «На валу» смогли погрузить зрителей в глубокие философские и нравственные вопросы, умело представив сюжет по творению Василия Шукшина. Артисты подарили зрителям сильные впечатления, заставили задуматься о многом.

«Спектакль, который нужно смотреть, спектакль, который хочется обсуждать. Спектакль, за который хочется поблагодарить», — отзываются волоколамцы.

Примечательно, что зрителей на премьере собрался полный зал. После окончания спектакля присутствующие долго аплодировали артистам, вдохнувших в произведение легендарного писателя новую жизнь. Во многом такого эффекта удалось достичь благодаря наставлениям опытного руководителя коллектива — заслуженного работника культуры РФ Ольги Бураковой.

Спектакль «Охота жить» вновь пройдет в Волоколамске через две недели. Далее его покажут уже в ноябре в Центральном Доме Кино в Москве.