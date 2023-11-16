Новый спикер Палаты представителей США поддержал расследование по коррумпированности Байдена

Майк Джонсон заявил, что президент совершенно точно был замешан в деловые операции родственников, но лгал об этом.

То расследование, которое велось раньше, уже установило точные факты: глава Белого Дома имел отношение к обогащению сына и брата. Они контролировали подставные компании, через счета которых проходили десятки миллионов долларов.

«Наше расследование уже выявило коррумпированное поведение семьи президента и то, что он и чиновники Белого дома неоднократно лгали относительно его невовлеченности в деловые операции родственников», - указал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Джонсона, необходимо опросить всех свидетелей, которые были замешаны в финансовые схемы семьи Байдена. Благодаря этому будут восполнены все пробелы в информации, и станет ясна полная роль нынешнего президента во всех этих махинациях.