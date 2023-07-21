Новый трехэтажный дом построят в Ликоно-Дулево для переселенцев из аварийного жилья

Мособлархитектура уже согласовала многоквартирного жилого дома, планируемого к реализации в рамках программы по переселению граждан, в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа.

Отмечается, что в новом жилом доме, который планируется к строительству в городе Ликино-Дулево, на улице Октябрьская предусмотрено 46 квартир под переселение. По проекту площадь трехэтажного многоквартирного дома составит чуть более 4800 квадратных метров. Ожидается, что строительство объекта начнется в этом году и планируется завершить в 2024.

Здание композиционно представляет собой сочетание блоков-секций молочно-белых оттенков с красными акцентными вставками. Ритм фасадам придают выступающие части секций здания, а также сочетание глухих и остеклённых поверхностей фасада, со стемалитовыми витражными вставками. В рамках благоустройства территории будет выполнено озеленение, для жителей дома обустроят автомобильную парковку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году для расселения жителей региона из аварийного жилья было выдано почти триста восемьдесят сертификатов.