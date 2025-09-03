Новый вид дорожных препятствий: в подмосковном округе придумали, как бороться с лихачами на самокатах

В Химках реализовали пилотный проект по установке специальных неровностей для самокатов на пешеходной аллее между Первомайской и Московской улицами, передает интернет-издание REGIONS.

Инициатива установки искусственных препятствий принадлежит администрации школы «Триумф», чьи ученики ежедневно пользуются этой оживленной дорожкой. Как сообщила и. о. инспектора группы пропаганды БДД ГИБДД Химок Ангелина Врабие, учебное заведение обратилось в Госавтоинспекцию с просьбой обезопасить участок, где дети часто выбегают на аллею из-за школьного забора. Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу и вынесли вопрос на рассмотрение заместителя главы города, который взял проект под личный контроль.

Неровности установили перед началом учебного года именно в месте наибольшей концентрации детей — рядом с выходом из школы. Конструкция вынуждает самокатчиков снижать скорость, минимизируя риск столкновения с пешеходами. Местные жители уже оценили нововведение: химчанка Елена отметила, что такие решения делают прогулки и катание безопаснее для всех.

