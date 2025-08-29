«Они взрываются»: москвичи оставили тревожное послание на электросамокате

В одном из московских районов на припаркованном электросамокате появилось анонимное предупреждение о возможной опасности взрывов. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza , публикуя соответствующее фото.

В Бутырском районе Москвы на припаркованном электросамокате появилось необычное предупреждение. Неизвестные оставили надпись, призывающую не оставлять средства передвижения у подъездов из-за угрозы взрыва.

Это сообщение отсылает к декабрьскому инциденту 2024 года, когда взрыв самоката у жилого комплекса «Среда» привел к гибели генерала Игоря Кириллова. По данным следствия, подозреваемый Ахмаджон Курбонов признался, что действовал по указанию украинских спецслужб.

В августе 2025 года память погибшего генерала была увековечена — его именем назвали улицу в районе Рязанского проспекта. Появление предупреждающих надписей на самокатах свидетельствует о сохраняющейся тревоге жителей относительно безопасности средств индивидуальной мобильности.

Ранее в Госдуме собрались полностью запретить прокат электросамокатов в России.