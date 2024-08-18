Нумеролог назвала самые травмоопасные дни сентября

Бывают дни, когда человеку совсем не везет: пролил кофе на одежду, наступил в лужу или ударился головой в общественном транспорте. Нумеролог Кристина Щербань рассказала порталу «Подмосковье сегодня», в какие дни сентября не стоит лишний раз выходить на улицу, чтобы не получить травму.

Она подчеркнула, что до середины месяца можно не волноваться на эту тему, но 16 сентября, который выпал еще и на понедельник, стоит быть особенно внимательными.

«Вероятность получения травм в этот день наиболее высока. Чаще всего они могут произойти по причине спешки, суеты и нервозности, поэтому лучшей защитой в этот день для станет спокойствие и уверенность. Если вы сможете настроить себя на отличный день, быть позитивным и не реагировать остро на стрессовые ситуации, день пройдет для вас «без неприятных сюрпризов», — пояснила нумеролог порталу «Подмосковье сегодня».

Она также посоветовала обратить внимание на 18 сентября и в этот день быть особенно бдительными на дорогах.

«Это относится как к водителям, так и к пешеходам. Планируйте заранее время, чтобы избежать ситуаций, при которых необходимо будет бежать или «жать на газ», чтобы куда-то успеть», — заключила Щербань.

Ранее нумеролог назвала даты, в которые рождаются самые неудачливые люди.