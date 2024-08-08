Нумеролог назвала даты, в которые рождаются самые неудачливые люди

Цифры в жизни человека играют очень важную роль. Номер машины, квартиры и дата рождения могут в каком-то смысле определить судьбу. Нумеролог Кристина Щербань рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какого числа рождаются настоящие счастливчики, а кому не повезло родиться в несчастливую дату.

Счастливчики по жизни

По словам эксперта, кому-то сама удача помогает в реализации их планов, а все негативные ситуации разрешаются в положительном ключе, а кому-то раз за разом не везет.

«Люди, которые родились 10 числа — настоящие счастливчики по жизни. Именно с ними часто происходит такая ситуация, когда проблемы решаются в их пользу», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нумеролог подчеркнула, что в случае, если человек родился 10 числа, но не чувствует какой-либо поддержки со стороны высших сил, стоит обратиться к специалисту.

«Если вы из тех людей, кто родился в это число и не чувствуете поддержки, считаете, что это описание не про вас — это явный повод обратиться к нумерологу. Именно он поможет скорректировать вашу жизнь и понять, в чем корень проблемы», — пояснила Щербань.

Вселенная против вас

Но есть и определенные даты, которые притягивают проблемы, и человек, рожденный в эти числа, может чувствовать, что «будто все силы во вселенной направлены против него».

«Это люди, рожденные 1, 3 или 21 числа, но важно отметить, что неудачи у них не от того, что мир желает им сложной жизни, а потому что они не верят и не хотят замечать знаков судьбы. Они просто гребут против течения, а от этого может казаться, что неудачи их преследуют. Важно замедлиться и оглядеться — ответы сразу придут», — пояснила Щербань.

Про тех, кто родился 18 числа, по словам нумеролога, стоит рассказать отдельно.

«От них можно часто слышать фразы: «эх, я так и знал»; «вот накаркал»; «я так и думал, что так произойдет». Правда в том, что все несчастья, которые происходят вокруг них, это ни что иное, как материализация их собственных мыслей. Им важно замечать, что именно они говорят или создают в своей голове», — объяснила она.

Следующие «невезучки», про которых важно сказать, это рожденные 7, 11, 15, 25 или 29 числа, продолжила нумеролог.

«Это главные любители ставить палки в колеса, правда суют они их себе же, поэтому добираются до своих желаний очень долго. У каждого человека бывают периоды, когда так хочется, чтобы госпожа удача взяла под ручку и помогла прийти к цели. Один из способов — это запуск своего личного колеса Фортуны», — пояснила Щербань.

Его также можно назвать магнитом удачи, который буквально притягивает в вашу жизнь новые возможности, события и обстоятельства для того, чтобы достичь желаемого, подчеркнула эксперт.

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