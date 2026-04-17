Нутрициолог раскрыла, помогут ли протеиновые батончики заменить мясо

Протеиновые батончики давно перестали быть уделом профессиональных спортсменов. Их покупают в супермаркетах, берут с собой в офис и даже пытаются заменять полноценные приемы пищи. Но насколько такая замена оправдана? И можно ли вместо привычного куска мяса просто съесть батончик? Нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с «ФедералПресс» расставила точки над i.

По словам эксперта, заменять часть белка батончиками действительно можно. Но это не всегда лучший выбор. Главная проблема в том, что производители часто добавляют в такие продукты много сахара, подсластителей, жиров и калорий. При этом батончики беднее обычной еды по содержанию витаминов, минералов и пищевых волокон.

«Поэтому разумнее рассматривать батончики как дополнение или перекус под задачу, а не как единственный источник белка», – пояснила нутрициолог.

Универсальной нормы потребления, предупреждает нутрициолог, не существует. Все зависит от целей, веса, физической активности и того, сколько белка содержится в одном батончике. Эксперт советует действовать по алгоритму. Сначала рассчитать суточную потребность в белке. Чаще всего используется формула 1,2–2,0 грамма на килограмм массы тела. При дефиците калорий и силовых тренировках норма может быть выше, но подбирать ее нужно индивидуально.

Затем — посмотреть на этикетке, сколько белка в одном батончике. И ограничить их потребление так, чтобы они покрывали примерно 20–40% дневной нормы. Остальной белок организм должен получать из обычных продуктов: мяса, рыбы, яиц, творога, бобовых или йогурта.

Ольга Яблокова привела и пример безопасной верхней границы. По ее оценке, один-три батончика в день обычно укладываются в разумный режим. Но при двух условиях. Первое: человек соблюдает норму по белку и калориям. Второе: не испытывает дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. Таким образом, полностью отказываться от мяса в пользу батончиков нутрициолог не рекомендует. Удобный перекус хорош ровно до тех пор, пока остается дополнением, а не основой рациона.

