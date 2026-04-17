Wildberries и Ozon получили предупреждение от ФАС за задержки выплат продавцам и платную «галочку оригинальности»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries и Ozon. Причина — маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары и изменили тарифы на логистику уже после приема продукции на склады. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на пресс-службу ФАС.

В ФАС заявили, что стоимость перевозки теперь привязывают к цене товара, а не к реальной себестоимости услуг. Из-за этого продавцы теряют возможность корректно планировать свою хозяйственную деятельность. Кроме того, Ozon попал под отдельное внимание за введение платной услуги, которая отображает на карточке товара знак «оригинал». У покупателей создается впечатление, что товар прошел проверку подлинности, однако площадка никак не гарантирует достоверность этих сведений.

В Wildberries сообщили, что ведут диалог с ФАС и всегда следуют рекомендациям ведомства. Компания изучит предупреждение, как только оно поступит официально. Если маркетплейсы не исполнят требования, ФАС возбудит антимонопольное дело.

