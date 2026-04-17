Актер Рубцов, бросивший успешную карьеру в России, ищет подработки в США

Российский актер Кирилл Рубцов, знакомый многим зрителям по ролям в популярных сериалах «Кухня», «Екатерина» и «Шеф», оказался в отчаянном положении после переезда в США, который он совершил в 2024 году, надеясь на новую жизнь и карьерные перспективы за океаном, пишет The Voice.

Реальность, как это часто бывает с эмигрантами, оказалась суровее ожиданий: актер, за плечами которого 45 фильмов и сериалов, работа в Театре имени Вахтангова и создание собственного Театра Содружества Артистов Драмы, теперь вынужден публично просить о помощи и искать любую подработку в Нью-Йорке, лишь бы оплатить жилье.

В своем отчаянном обращении, опубликованном в социальных сетях, Рубцов признался, что столкнулся с огромными трудностями, одиночеством и финансовой нестабильностью.

Актер, который изначально надеялся зарабатывать на жизнь игрой в театре, был вынужден констатировать, что его планы не сбылись, и теперь он ищет любую подработку, включая неквалифицированный труд, и готов работать в англоязычной среде, так как активно учит английский язык.

«Я актер из России, сейчас живу здесь, учу английский и могу работать в англоязычной среде. Я быстро учусь, надежный и открыт к любой работе. У меня есть машина, могу заниматься доставкой, поручениями, помогать с переездами, работать ассистентом, на съемках или в сервисе», — сказал в видеообращении Рубцов.

Примечательно, что в России у Рубцова, казалось бы, все было хорошо: он был востребованным актером, играл на престижных сценах, снимался в кино, однако сам актер неоднократно жаловался на стереотипы в киноиндустрии, а его личная жизнь тоже не сложилась — брак с актрисой Софьей Лебедевой рухнул через два года.

Теперь, оказавшись в Нью-Йорке без стабильного дохода и работы по специальности, Кирилл вынужден просить помощи у подписчиков и готов согласиться на любое предложение, чтобы выжить и остаться в стране.

