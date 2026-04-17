Плодородный Телец и растущая Луна: 18 апреля — ваш шанс на богатый урожай
18 апреля 2026 года — знаковая дата в лунном календаре садовода. После вчерашнего новолуния (17 апреля в 14:51) Луна перешла в фазу роста и находится в плодородном знаке Тельца. Освещенность диска составляет всего 1%, астрологический счет ведет 1–2-й лунные дни. Восход Луны — в 05:02, закат — в 21:53.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве. Это время, когда нужно сеять и сажать все, что дает урожай над землей: овощи с плодами, зелень и цветы. А Телец — один из самых плодородных знаков зодиака — дарит растениям устойчивость, выносливость и завидную лежкость урожая.
Работы в огороде
18 апреля — один из лучших дней месяца для посева и посадки. Энергетика дня благоприятствует всем культурам, у которых ценится надземная часть. В первую очередь стоит посеять:
- Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.
- Тыквенные: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны — они быстро тронутся в рост.
- Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брокколи, кольраби.
- Зелень и пряные травы: салат, укроп, петрушку (на зелень), базилик, кинзу, шпинат, спаржу.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы.
- Корнеплоды для летнего употребления: редис, свеклу (если планируете есть молодой, а не хранить).
- Луковые: лук-порей, лук на перо.
Также 18 апреля — отличный день для пикировки рассады, проращивания клубней картофеля и замачивания семян для ускорения всходов.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Растущая Луна в Тельце — прекрасное время для садовых работ. В этот день можно:
- поливать растения — влага сейчас особенно хорошо усваивается корнями;
- вносить органические и минеральные удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части;
- проводить прививку — привой и подвой хорошо срастутся;
- делать неглубокое рыхление в приствольных кругах, не задевая корни;
- закладывать компост и готовить настой сорняков для будущих подкормок.
Однако от глубокого рыхления в зоне корней лучше воздержаться, чтобы не повредить пробуждающуюся корневую систему. Также не стоит пересаживать многолетники — для этого есть более подходящие дни.
Работы с цветами
18 апреля — идеальный день для работы с цветами. Энергия Тельца дарит растениям устойчивость и долгое цветение. Благоприятно:
- сеять однолетние цветы — астры, бархатцы, циннии, петунии, настурции;
- сажать многолетники — флоксы, лилейники, дельфиниумы, рудбекии;
- высаживать луковичные и клубнелуковичные — гладиолусы, георгины, лилии, бегонии;
- укоренять черенки декоративных кустарников и комнатных растений.
Телец — знак, связанный с красотой и плодородием, поэтому цветы, посаженные сегодня, будут особенно пышными и долгоцветущими.
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
Нежелательно:
