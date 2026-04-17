Плодородный Телец и растущая Луна: 18 апреля — ваш шанс на богатый урожай

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

18 апреля 2026 года — знаковая дата в лунном календаре садовода. После вчерашнего новолуния (17 апреля в 14:51) Луна перешла в фазу роста и находится в плодородном знаке Тельца. Освещенность диска составляет всего 1%, астрологический счет ведет 1–2-й лунные дни. Восход Луны — в 05:02, закат — в 21:53.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве. Это время, когда нужно сеять и сажать все, что дает урожай над землей: овощи с плодами, зелень и цветы. А Телец — один из самых плодородных знаков зодиака — дарит растениям устойчивость, выносливость и завидную лежкость урожая.

Работы в огороде

18 апреля — один из лучших дней месяца для посева и посадки. Энергетика дня благоприятствует всем культурам, у которых ценится надземная часть. В первую очередь стоит посеять:

  • Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.
  • Тыквенные: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны — они быстро тронутся в рост.
  • Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брокколи, кольраби.
  • Зелень и пряные травы: салат, укроп, петрушку (на зелень), базилик, кинзу, шпинат, спаржу.
  • Бобовые: горох, фасоль, бобы.
  • Корнеплоды для летнего употребления: редис, свеклу (если планируете есть молодой, а не хранить).
  • Луковые: лук-порей, лук на перо.

Также 18 апреля — отличный день для пикировки рассады, проращивания клубней картофеля и замачивания семян для ускорения всходов.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Растущая Луна в Тельце — прекрасное время для садовых работ. В этот день можно:

  • поливать растения — влага сейчас особенно хорошо усваивается корнями;
  • вносить органические и минеральные удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части;
  • проводить прививку — привой и подвой хорошо срастутся;
  • делать неглубокое рыхление в приствольных кругах, не задевая корни;
  • закладывать компост и готовить настой сорняков для будущих подкормок.

Однако от глубокого рыхления в зоне корней лучше воздержаться, чтобы не повредить пробуждающуюся корневую систему. Также не стоит пересаживать многолетники — для этого есть более подходящие дни.

Работы с цветами

18 апреля — идеальный день для работы с цветами. Энергия Тельца дарит растениям устойчивость и долгое цветение. Благоприятно:

  • сеять однолетние цветы — астры, бархатцы, циннии, петунии, настурции;
  • сажать многолетники — флоксы, лилейники, дельфиниумы, рудбекии;
  • высаживать луковичные и клубнелуковичные — гладиолусы, георгины, лилии, бегонии;
  • укоренять черенки декоративных кустарников и комнатных растений.

Телец — знак, связанный с красотой и плодородием, поэтому цветы, посаженные сегодня, будут особенно пышными и долгоцветущими.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

  • Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы
  • Посев капусты всех видов, бобовых, зелени, пряных трав
  • Посадка однолетних и многолетних цветов, луковичных
  • Пикировка рассады, проращивание клубней картофеля
  • Полив, корневые и внекорневые подкормки
  • Прививка плодовых деревьев
  • Закладка компоста, приготовление настоев для удобрения
  • Неглубокое рыхление почвы

Нежелательно:

  • Глубокое рыхление в зоне корней
  • Пересадка многолетников (лучше дождаться других дней)
  • Санитарная обрезка деревьев и кустарников (проводилась в предыдущие дни)
  • Любые работы, травмирующие корневую систему