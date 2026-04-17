18 апреля 2026 года — знаковая дата в лунном календаре садовода. После вчерашнего новолуния (17 апреля в 14:51) Луна перешла в фазу роста и находится в плодородном знаке Тельца. Освещенность диска составляет всего 1%, астрологический счет ведет 1–2-й лунные дни. Восход Луны — в 05:02, закат — в 21:53.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве. Это время, когда нужно сеять и сажать все, что дает урожай над землей: овощи с плодами, зелень и цветы. А Телец — один из самых плодородных знаков зодиака — дарит растениям устойчивость, выносливость и завидную лежкость урожая.

Работы в огороде

18 апреля — один из лучших дней месяца для посева и посадки. Энергетика дня благоприятствует всем культурам, у которых ценится надземная часть. В первую очередь стоит посеять:

Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.

Тыквенные: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны — они быстро тронутся в рост.

Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брокколи, кольраби.

Зелень и пряные травы: салат, укроп, петрушку (на зелень), базилик, кинзу, шпинат, спаржу.

Бобовые: горох, фасоль, бобы.

Корнеплоды для летнего употребления: редис, свеклу (если планируете есть молодой, а не хранить).

Луковые: лук-порей, лук на перо.

Также 18 апреля — отличный день для пикировки рассады, проращивания клубней картофеля и замачивания семян для ускорения всходов.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Растущая Луна в Тельце — прекрасное время для садовых работ. В этот день можно:

поливать растения — влага сейчас особенно хорошо усваивается корнями;

вносить органические и минеральные удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части;

проводить прививку — привой и подвой хорошо срастутся;

делать неглубокое рыхление в приствольных кругах, не задевая корни;

закладывать компост и готовить настой сорняков для будущих подкормок.

Однако от глубокого рыхления в зоне корней лучше воздержаться, чтобы не повредить пробуждающуюся корневую систему. Также не стоит пересаживать многолетники — для этого есть более подходящие дни.

Работы с цветами

18 апреля — идеальный день для работы с цветами. Энергия Тельца дарит растениям устойчивость и долгое цветение. Благоприятно:

сеять однолетние цветы — астры, бархатцы, циннии, петунии, настурции;

сажать многолетники — флоксы, лилейники, дельфиниумы, рудбекии;

высаживать луковичные и клубнелуковичные — гладиолусы, георгины, лилии, бегонии;

укоренять черенки декоративных кустарников и комнатных растений.

Телец — знак, связанный с красотой и плодородием, поэтому цветы, посаженные сегодня, будут особенно пышными и долгоцветущими.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы

Посев капусты всех видов, бобовых, зелени, пряных трав

Посадка однолетних и многолетних цветов, луковичных

Пикировка рассады, проращивание клубней картофеля

Полив, корневые и внекорневые подкормки

Прививка плодовых деревьев

Закладка компоста, приготовление настоев для удобрения

Неглубокое рыхление почвы

Нежелательно: