Карточку итальянского новичка Формулы-1 продали за ошеломляющую сумму

Итальянский виртуоз вождения Кими Антонелли только начинает свой путь в королевских гонках, а его вещи уже уходят с молотка за космические суммы, узнал портал Авто Mail . В минувшие выходные на аукционе Goldin продали его коллекционную карточку. Покупатель выложил более 200 тысяч долларов. Это, если пересчитать по текущему курсу, превышает 15 млн рублей.

С чего такой ажиотаж? Ответ лежит на трассе. В этом сезоне 19-летний пилот выиграл две из трех гонок Формулы-1. Такая статистика мгновенно превращает новичка в медийную величину, а все, что связано с его именем, — в дефицит и предмет охоты коллекционеров.

Проданный лот — не просто карточка с портретом. Помимо рукописной подписи Антонелли, внутри находится фрагмент гоночной перчатки, которую пилот реально носил во время заезда. Добавляет ценности и дизайн в стиле нашивки IWC — швейцарского часового бренда, многолетнего спонсора мерседесовской программы и верного друга эстетики Формулы-1.

Эта сделка стала рекордной для сувениров, связанных с именем молодого итальянца. Впрочем, аналитики рынка не удивлены. Карьера Антонелли только стартует, и если он продолжит в том же духе — выигрывать гонки, а в перспективе и чемпионаты — его «акции» будут расти резко и без оглядки на кризисы. Напомним, что Антонелли дебютировал в Формуле-1 в 2025 году.

На данный момент карточка Кими занимает седьмое место в списке самых дорогих лотов Формулы-1, когда-либо проданных на аукционе. Первое место пока неприкасаемо. Оно принадлежит Льюису Хэмилтону. В 2024 году хромированный автограф британского гонщика ушел за миллион долларов. Но у Антонелли впереди долгий путь, и, судя по первым гонкам, догнать семикратного чемпиона он может не только на трассе, но и в кошельках коллекционеров.

