Он весил 20 кг и никуда не спешил: Бобр-путешественник забрел на участок в Башкирии

Жители села Чернолесовский в Уфимском районе Башкирии обнаружили на своем участке 20-килограммового бобра. Грызун не проявлял агрессии, спокойно дождался приезда специалистов и был выпущен у реки. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на телеграм-канал Mash Batash.

СМИ опубликовали снимок крупного животного, которое забрело на территорию частного домовладения. Вызванные россиянами эксперты аккуратно вывезли бобра и отпустили его в естественную среду обитания — у ближайшей реки.

Биолог Иван Башинский ранее в апреле комментировал участившиеся случаи появления бобров в нехарактерных местах, включая даже центр Москвы. По его словам, с приходом весны подросшие особи отделяются от родителей и отправляются на поиски собственного жилья. Зимой же грызуны ведут малоподвижный образ жизни, почти не покидая нор и питаясь заготовленными с осени запасами веток. Весенняя миграция — это естественный процесс расселения вида, и в большинстве случаев животные не представляют угрозы для человека, если их не провоцировать.

