Семь проектов Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Семь подмосковных проектов вышли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Один из проектов — серия трейловых забегов «Open Band Трейлы». В рамках проекта создается доступная среда для занятий бегом на природе. Он реализуется в Пушкино, Красногорске, Воскресенске, Фрязино, Люберцах.

Еще один проект — это секция адаптивного тхэквондо и кикбоксинга в Долгопрудном. Это первая в регионе секция адаптивного спорта для детей с инвалидностью, в том числе для ребят с расстройствами аутистического спектра.

Также в числе финалистов — проект экстремальных гонок с собаками «Хвостатый Драйв» из Старой Купавны. В его рамках участники вместе с собаками преодолевают трассы с препятствиями.

Проект «МЕГА БАСКЕТ 3х3» из Котельников — это серия турниров по баскетболу 3х3, которые проходят в ТРЦ «МЕГА Белая Дача». С 2023 года проведено 539 матчей.

Участников конкурса ждет 3-недельный образовательный акселератор. Вместе с экспертами они разберут темы поиска партнеров, работы с грантами, продвижения в сети, коммуникациям с органами власти. В завершение состоится стратегическая сессия, в рамках которой авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров.

Также с 23 по 30 апреля на официальном сайте конкурса пройдет народное голосование. Победители в каждой номинации получат по 500 тыс. рублей, а обладатель гран-при — 1 млн рублей на реализацию проекта.

