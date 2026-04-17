Банк проиграл вдове: суд освободил семью погибшего на СВО бойца от крупного кредита

Нижневартовский районный суд поставил точку в споре между банком и семьей погибшего героя, сообщает ugra-news.ru . Кредитная организация потребовала взыскать с наследников военнослужащего почти 368 тысяч рублей. Речь шла о задолженности по кредитной карте, которую мужчина оформил еще в 2019 году. Но суд встал на сторону вдовы и двух дочерей бойца.

Банк настаивал на своем. В иске значилась сумма 367 999,36 рубля плюс судебные расходы. Ответчиками выступили супруга погибшего и его дочери — наследники первой очереди. Финансовая организация рассчитывала получить свое через универсальное правопреемство, то есть за счет имущества, которое осталось после смерти заемщика.

Однако судьи изучили обстоятельства дела и применили нормы действующего законодательства. Главный аргумент: военнослужащий погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. На момент смерти он добросовестно исполнял свой воинский долг.

Суд пришел к выводу, что обязательства по кредитному договору подлежат прекращению. Гибель при выполнении боевых задач стала основанием для того, чтобы долг не переходил к наследникам. Это принципиальный момент, который защитил интересы семьи.

В итоге Нижневартовский районный суд отказал банку в удовлетворении иска в полном объеме. Ни взыскать задолженность, ни компенсировать расходы на госпошлину у кредитора не получилось. Решение суда не только восстановило законные права вдовы и детей погибшего, но и помогло им сохранить наследственное имущество. Оно могло быть утрачено из-за требований банка, но теперь семья может вздохнуть спокойно. Суд встал на сторону героя и его близких.

