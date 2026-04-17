«Зеленый коридор» не пропустил: россиянка попалась таможенникам с иконой XIX века

В международном аэропорту Уфы сотрудники таможни остановили россиянку, которая пыталась вывезти в Египет старинную икону. Пассажирка прошла в «зеленый» коридор, но антиквариат нашли при досмотре сумки. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на телеграм-канал Mash Batash.

По данным СМИ жительницу российского города задержали в зоне, предназначенной для лиц, не имеющих товаров к обязательному декларированию. Внутри ручной клади таможенники обнаружили икону «Троицы Ветхозаветной», датированную XIX веком.

Церковную панагию изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила ее историческую ценность. В отношении пассажирки возбуждено административное дело.

