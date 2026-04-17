Сургутским «блогерам-хулиганам» грозит реальный срок за избиение школьника

В Сургуте передали в суд дело трех подростков, которые избили сверстника и выложили запись в интернет, сообщает ugra-news.ru . События, вызвавшие широкий общественный резонанс, произошли еще в сентябре 2024 года, но всплыли только весной. В апреле 2025 года полицейские во время мониторинга социальных сетей наткнулись на видео. На кадрах группа молодых людей жестоко расправлялась с 15-летним школьником.

Как выяснило следствие, повод для нападения был малозначительным. Подростки 16-17 лет на территории образовательного учреждения набросились на парня. Они не только били его, высказывая угрозы, но и снимали все на телефон. Ролик потом отправился в соцсети — видимо, ради популярности.

Но на этом злоключения пострадавшего не закончились. Спустя несколько дней двое из обвиняемых снова нашли школьника. На этот раз избиение произошло во дворе жилого дома. Сверстники снова применили силу.

Следственный отдел по Сургуту собрал достаточную доказательную базу. Троим фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Материалы дела уже направили в суд.

В пресс-службе регионального следственного управления уточнили: подростки предстанут перед судом. Кроме того, всех фигурантов уже поставили на учет в органы системы профилактики. Теперь суду предстоит определить меру наказания для тех, кто превратил школьную территорию и двор в место для видеосъемки собственной жестокости.

