Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 20 кг

Народная артистка России Надежда Бабкина, которая всегда славилась своей энергией и яркой внешностью, наконец, раскрыла секрет своей стройности и рассказала поклонникам, как ей удалось избавиться от 20 лишних кг и сохранять форму в течение нескольких лет, сообщает Super.ru.

Оказывается, певица придерживается системы питания «8/16», которую она начала практиковать еще во время карантина, когда у многих появилось время пересмотреть свои привычки и отношение к здоровью.

Суть метода, который выбрала Бабкина, предельно проста, но требует дисциплины: в течение восьми часов подряд разрешено есть практически без ограничений, а затем наступает шестнадцатичасовой перерыв, в который можно пить только напитки без сахара — воду, несладкий чай или кофе.

По словам певицы, именно эта схема помогла ей не только сбросить лишний вес, но и поддерживать результат, не испытывая при этом мучительного чувства голода или жестких запретов, которые часто сопровождают другие диеты.

Однако Бабкина тут же предостерегла поклонников от бездумного копирования ее опыта. Она подчеркнула, что режим «8/16» подходит далеко не всем, и перед тем, как начинать практиковать интервальное голодание, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и учесть индивидуальные особенности своего организма, хронические заболевания и общее состояние здоровья. То, что принесло пользу ей, при неправильном применении может навредить другому человеку, и певица не устанет это повторять.

