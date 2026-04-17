Клиентка салона в Балашихе прокусила руку мастеру и попала в полицию

Обычный визит в салон красоты в Балашихе превратился в сцену из криминальной хроники. Как пишет REGIONS , клиентка, оставшаяся недовольной наращиванием ресниц, не просто устроила скандал, а набросилась на мастера с кулаками и зубами. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подмосковье № 1».

По предварительным данным, конфликт вспыхнул сразу после завершения процедуры. Женщина посмотрела в зеркало и пришла в ярость. Новый образ ее категорически не устроил. Оплачивать услугу клиентка наотрез отказалась.

Мастер попыталась уладить спор миром и предложила компромисс — немедленно снять наращенные ресницы. В процессе снятия произошла случайность: клиентке повредили кожу. Вот тут ситуация вышла из-под контроля.

Посетительница, забыв о правилах приличия, бросилась на мастера и прокусила ей руку. Прибывшие на место медики обработали рваную рану и наложили повязку. Агрессивная клиентка попыталась сбежать из салона до приезда полиции, но ее задержали. Пострадавшая сотрудница уже заявила, что будет добиваться справедливости в суде.

Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS пояснила: несдержанность может обойтись жительнице Балашихи в круглую сумму. Нанесение телесных повреждений, включая укусы, квалифицируется как побои.

По словам эксперта, действия женщины могут подпадать под статью 116 УК РФ. Согласно статье 6.1.1 КоАП РФ, за побои предусмотрен административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Альтернатива — административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Кроме того, юрист подчеркнула: салон красоты как юридическое лицо имеет полное право подать встречный иск. Речь идет о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Так что желание сэкономить на ресницах в итоге может вылиться в гораздо более крупные траты и испорченную репутацию.

Ранее сообщалось, что в российском городе стая бездомных собак кошмарит жителей: фиксировались неоднократные нападения.