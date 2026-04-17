Праздник труда Московской области прошел в Можайске
В Можайске вручили награды сотрудникам «Мособлтепла»
Фото: [Мособлтепло]
Праздник труда Московской области прошел в Можайске. В его рамках вручили награды отличившимся сотрудникам «Мособлтепла», передает Министерство энергетики Московской области.
Так, инженер‑лаборант Татьяна Дрокина получила Благодарственное письмо Мособлдумы, а специалист по работе с абонентами Татьяна Лукьянова, начальник участка, химик Светлана Ощепкова и слесарь Сергей Трутнев — награды главы Можайского округа.
«Каждый день мы с коллегами трудимся для того, чтобы жители Можайского округа получали качественные ресурсы. Мы тщательно следим за всеми показателями, проводим анализы, контролируем процессы — ведь от нашей работы зависит комфорт и благополучие людей», - отметила Дрокина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.