Нутрициолог Свиридова пояснила причины бесполезности дробного питания для похудения

Стремительный ритм жизни нередко заставляет забывать о своих потребностях. Тем не менее крайне важно не пропускать постоянные приемы пищи даже при самом загруженном графике. Нутрициолог Елена Свиридова перечислила плюсы трехразового питания три раза в день. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при трехразовом питании организм получает энергию в ряд часов, что позволяет чувствовать себя бодро. При этом любой прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы.

Эксперт отметила, что пять-шесть обязательных порций в день станут сбивать с ритма питания, мешать определять чувство голода и прислушиваться к желаниям своего организма.

По мнению Свиридовой, трехразовое питание в день способствует нормализации метаболизма.