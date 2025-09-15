Нужны чужие гении? Трамп предлагает нанимать иностранцев для спасения американской промышленности

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social анонсировал амбициозный план по привлечению в страну зарубежных высокотехнологичных корпораций вместе с их капиталовложениями и персоналом.

По словам политика, ключевым условием для масштабных инвестиций в критические отрасли, такие как производство чипов, полупроводников, компьютеров и транспортных средств, является готовность принимать иностранных специалистов. Их роль, как отметил Трамп, будет заключаться в передаче знаний американским коллегам для налаживания выпуска «уникальной и сложной продукции». После выполнения этой миссии приглашенные работники смогут вернуться на родину.

Трамп констатировал, что Соединенные Штаты утратили лидирующие позиции в этих сферах, хотя в прошлом сами были ведущим производителем подобных товаров.

«Мы приветствуем их (высокотехнологичные компании. — «Газета.Ru»), мы приветствуем их сотрудников и готовы с гордостью сказать, что будем учиться у них и со временем станем делать это даже лучше них самих — в недалеком будущем!» — заключил президент.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал НАТО ввести пошлины в 100% на товары из КНР, чтобы надавить на РФ.