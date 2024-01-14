NYT: американские кассетные боеприпасы у ВСУ стали бесполезны на поле боя

Применение Вооруженными силами Украины на поле боя поставляемых США кассетных боеприпасов стало заметно менее эффективным, чем было ранее, пишет газета New York Times.

В своих рассуждениях авторы материала ссылаются на пожелавшего сохранить инкогнито командира одного из украинских боевых взводов.

«Даже партия кассетных боеприпасов из США... частично утратила свою эффективность на поле боя», – приводится в публикации.

По словам собеседника издания, военные Армии России успешно приспособились противостоять кассетным боеприпасам. В частности, россияне углубили траншеи, что сразу же сделало заокеанские хваленые снаряды бесполезными на поле боя.

Ранее глава Минцифры Украины предложил гражданам самим собирать беспилотники на дому и отправлять их на фронт.