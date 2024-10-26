NYT: тысячи военных Северной Кореи прибыли в Курскую область

Военнослужащие вооруженных сил КНДР якобы уже прибыли на днях в Курскую область, пишет со ссылкой на источники The New York Times. Как утверждает издание, ожидается, что бойцы будут задействованы в боевых действиях на стороне армии России.

Отмечается, что северокорейские военные еще не вовлекались в активную фазу боев. К настоящему времени, как утверждают источники издания, роль их в украинском конфликте до конца непонятна.

«Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область на западе России, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска», — говорится в материале.

В то же время ряд американских высокопоставленных чиновников выразили уверенность, что присутствие под Курском северокорейских войск станет в любом случае для России существенным подспорьем, чтобы держать больше собственных военных на восточном фронте СВО.

В свою очередь, как информирует ТАСС, глава миссии Северной Кореи при ООН Ил Ха Ким назвал все обвинения в якобы переброске Пхеньяном корейских войск в Россию «грязными маневрами США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине».