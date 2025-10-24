О смертельной сибирской язве предупредили волгоградцев

В Волгограде Роспотребнадзор предупредил о сибирской язве — опасной инфекции у животных и человека, которая развивается стремительно и может привести к летальному исходу при генерализованной форме. Об этом сообщает « Блокнот Волгоград ».

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Симптомы включают повышение температуры, озноб, головную боль, слабость и ломящие боли в пояснице. Инкубационный период длится от пары часов до 8-14 суток.

Заражение происходит при контакте с больными животными или их тушами через ссадины и порезы, а также через укусы кровососущих насекомых. Возможна воздушно-пылевая или воздушно-капельная передача. Пищевой путь заражения возможен при употреблении плохо термически обработанного мяса.

Сибирская язва протекает в двух формах: кожной и генерализованной. Кожная форма делится на карбункулезную, эдематозную и буллезную. Генерализованная форма имеет три разновидности: легочную, кишечную и септическую. Генерализованная форма при инфекционно-токсическом шоке приводит к смерти в 100% случаев за 2-3 дня.

Профилактика включает полное избегание контактов с дикими животными, покупку мяса и шкур только в проверенных местах, а также вакцинацию лиц из группы риска: зооветработников, работников, занятых предубойной подготовкой скота, разделкой туш и транспортировкой сырья животного происхождения.

Ранее эксперт Роспотребнадзора рассказала о качестве сосисок в магазинах.