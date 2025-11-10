«О вразумлении хотящих погубити плод во чреве»: РПЦ представила проект молебна для женщин, желающих сделать аборт

Русская Православная Церковь представила проект нового молитвенного чина, ориентированного на женщин, размышляющих о прерывании беременности. Информация о разработке была опубликована на официальном сайте РПЦ.

Согласно планам, до 1 декабря 2025 года документ будет передан на утверждение Священному синоду. Предполагается, что молебен будет совершаться ежегодно 29 декабря, в день памяти Вифлеемских младенцев. При этом в тексте проекта отмечается, что по благословению настоятеля конкретного прихода дата проведения может быть изменена.

Как сообщается в релизе, «под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия состоялось заседание рабочей группы Синодальной богослужебной комиссии, на котором был рассмотрен подготовленный проект «Чина молебного пения о вразумлении хотящих погубит плод во чреве своем»».

В Церкви выражают надежду, что введение этой молитвенной практики будет способствовать не только духовному укреплению верующих, но и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию. Точные сроки, когда Синод рассмотрит данное предложение, на текущий момент не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл заявил, что демографический спад стал делом самой церкви.