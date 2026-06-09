«О всеблагий отче Николае!»: как правильно молиться Николаю Чудотворцу, чтобы быть услышанным
Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православии. К нему обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах, называя «скорым помощником». Настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич разъяснил, какие тексты считаются главными в обращении к святому и о чем просят верующие, пишут Известия.
Основные молитвенные тексты
Священник подчеркивает, что церковная традиция предлагает несколько канонических форм прославления святителя:
- Тропарь («Правило веры и образ кротости…»): краткая молитва, выражающая суть служения святого.
- Кондак («В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…»): гимн, повествующий о его духовных подвигах.
- Величание и каноны: более продолжительные богослужебные тексты, которые также содержат глубокие просьбы о заступничестве.
Самой известной молитвой, которую может прочесть каждый верующий, является текст, начинающийся словами: «О всеблагий отче Николае!». Именно в ней заключены основные прошения, с которыми люди обращаются к святому на протяжении веков.
О чем принято просить святителя?
Николай Чудотворец, живший в III–IV веках и служивший архиепископом в Мирах Ликийских, при жизни прославился милосердием, защитой невинно осужденных и бескорыстной помощью нуждающимся. В молитвах ему просят о:
- Помощи в путешествиях: святой считается покровителем всех странствующих и мореплавателей.
- Избавлении от бед и нужды: верующие просят о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.
- Заступничестве: молитва к Николаю Чудотворцу помогает справиться с несправедливостью и обрести душевное спокойствие.
- Защите: его почитают как помощника всех, кто нуждается в поддержке, включая детей.
Памятные даты в церковном календаре
Православная церковь отмечает несколько важных дней, посвященных памяти великого угодника Божьего:
- 19 декабря («Николай Зимний»): день преставления (смерти) святителя.
- 22 мая («Николай Летний»): день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
- 11 августа: Рождество святителя Николая.
Как отмечает священник Антоний Русакевич, молитва к Николаю Чудотворцу — это не просто перечисление просьб, а прежде всего признание его духовного подвига и искреннее упование на его предстательство перед Богом. Главное, с чем стоит приходить к святому, — это чистое сердце и вера в то, что помощь обязательно придет, если она полезна для спасения души.