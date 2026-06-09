«О всеблагий отче Николае!»: как правильно молиться Николаю Чудотворцу, чтобы быть услышанным

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православии. К нему обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах, называя «скорым помощником». Настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич разъяснил, какие тексты считаются главными в обращении к святому и о чем просят верующие, пишут Известия.

Основные молитвенные тексты

Священник подчеркивает, что церковная традиция предлагает несколько канонических форм прославления святителя:

Тропарь («Правило веры и образ кротости…»): краткая молитва, выражающая суть служения святого.

Кондак («В Мирех, святе, священнодействитель показался еси…»): гимн, повествующий о его духовных подвигах.

Величание и каноны: более продолжительные богослужебные тексты, которые также содержат глубокие просьбы о заступничестве.

Самой известной молитвой, которую может прочесть каждый верующий, является текст, начинающийся словами: «О всеблагий отче Николае!». Именно в ней заключены основные прошения, с которыми люди обращаются к святому на протяжении веков.

О чем принято просить святителя?

Николай Чудотворец, живший в III–IV веках и служивший архиепископом в Мирах Ликийских, при жизни прославился милосердием, защитой невинно осужденных и бескорыстной помощью нуждающимся. В молитвах ему просят о:

Помощи в путешествиях: святой считается покровителем всех странствующих и мореплавателей.

Избавлении от бед и нужды: верующие просят о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

Заступничестве: молитва к Николаю Чудотворцу помогает справиться с несправедливостью и обрести душевное спокойствие.

Защите: его почитают как помощника всех, кто нуждается в поддержке, включая детей.

Памятные даты в церковном календаре

Православная церковь отмечает несколько важных дней, посвященных памяти великого угодника Божьего:

19 декабря («Николай Зимний»): день преставления (смерти) святителя.

22 мая («Николай Летний»): день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

11 августа: Рождество святителя Николая.

Как отмечает священник Антоний Русакевич, молитва к Николаю Чудотворцу — это не просто перечисление просьб, а прежде всего признание его духовного подвига и искреннее упование на его предстательство перед Богом. Главное, с чем стоит приходить к святому, — это чистое сердце и вера в то, что помощь обязательно придет, если она полезна для спасения души.