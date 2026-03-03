Обдирают бедный народ: новый закон о платных дорогах назвали антинародным

Правозащитник Леонид Ольшанский жестко оценил политику ценообразования на отечественных платных трассах. Поводом для заявления стала плановая индексация тарифов, в ходе которой стоимость проезда на некоторых направлениях взлетела более чем на 70 процентов, пишет НСН .

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский дал негативную оценку действующему законодательству о платных дорогах. В беседе с НСН адвокат заявил, что считает этот закон антинародным. По его мнению, коммерческие структуры пользуются отсутствием альтернативы и спросом со стороны водителей, необоснованно завышая цены.

Поводом для критики стало повышение тарифов компании «Автодор», которое произошло 2 марта. Хотя индексация была плановой и в среднем составила 13 процентов, на некоторых участках рост оказался гораздо более существенным. Например, на отрезке трассы М-3 «Украина» цена поднялась на 72–73 процента, достигнув 190 рублей.

Ольшанский подчеркнул, что по закону рядом с платной магистралью должна существовать бесплатная альтернатива. Если качество этой альтернативной дороги будет высоким, водители сами сделают выбор в ее пользу, что является естественным регулятором рынка. Правозащитник призвал местные власти обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию.

Кроме того, эксперт усомнился в справедливости системы штрафов за неоплаченный проезд. Он считает, что подобные споры необходимо рассматривать в рамках гражданского, а не административного производства. Ольшанский резюмировал, что законодательная база в этой сфере вызывает у него множество вопросов.