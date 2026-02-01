«Обед с металлическим привкусом». Покупатели из Новой Москвы обнаружили в покупной рыбе шарики ртути

Купив в магазине упаковку желтого полосатика, они не подозревали, что вместе с филе приобрели смертельно опасный «сюрприз». Лишь съев половину продукта, в том числе накормив десятилетнего ребенка, домочадцы обнаружили внутри упаковки шарики ртути.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сразу после обнаружения посторонних элементов семья вызвала экстренные службы. Прибывшие специалисты подтвердили серьезность инцидента: замеры показали наличие паров токсичного вещества в воздухе. Весь опасный продукт был немедленно изъят и направлен на лабораторную экспертизу для установления всех обстоятельств происшествия.

Глава семьи сообщил каналу, что «все чувствуют себя нормально». Однако медики предупреждают, что последствия отравления ртутью могут проявиться не сразу, и пострадавшим требуется тщательное наблюдение.

