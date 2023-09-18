Объем работ большой: разбор рухнувшего во Владивостоке виадука затянется

На федеральной трассе под Владивостоком виадук рухнул на дорогу, перекрыв движение автотранспорта. Информация об этом появилась в социальных сетях. Причиной ДТП стал самосвал, двигавшийся с поднятым кузовом. Водитель фуры ожидает врачей, других пострадавших нет.

В «Примавтодоре» рассказали нам, что сейчас происходит на месте происшествия. В организации отметили, что разбор завалов может затянуться.

«Работы по устранению последствий уже ведутся. В данный момент разбирается барьерное ограждение, потом будет проводиться распиловка балки и дальнейшая очистка места от мусора», — заявил представитель «Примавтодора» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пока движение на участке трассы остается перекрытым. Вероятно, запустят его не раньше середины следующего дня по местному времени.

«В данный момент информации по срокам окончания работ нет. Объем того, что необходимо сделать, достаточно большой. Те, кто находится на месте, говорят, что к концу дня точно не завершат все намеченные мероприятия. Скорее всего, к утру только появится информация о том, сколько времени это займет», — объяснил представитель АО «Примавтодор».

Ранее мы уже сообщали о том, что во Владивостоке на федеральную трассу обрушился виадук.