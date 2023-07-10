«Обиделась, что ей не заплатили»: школьница пожаловалась на «изнасилование» рецидивисту, который поверил и убил человека

В городе Алексин Тульской области школьница рассказала рецидивисту, что ее якобы изнасиловал нерусский знакомый, после чего мужчина вывез того в лес и убил, сообщает SHOT.

В субботу прошедшей недели 15-летняя девушка отдыхала и выпивала в компании троих мужчин, двое из которых были судимыми преступниками. Один из них — 39-летний мужчина — находился в федеральном розыске за угрозу убийством. Именно он и решил вступиться за якобы поруганную честь знакомой.

Взяв из дома пистолет и наручники вся компания, включая девушку, поехала на поиски обидчика. Его нашли, затолкали в машину и вывезли в лес, где забили до смерти. На обратном пути горе-мстителя задержали за пьяную езду, и на допросе он рассказал обо всем произошедшем. Сейчас ему и еще одному молодому человеку, который напрямую причастен к избиению погибшего, грозит до 15 лет лишения свободы.

«Шалашовка 15-летняя обиделась, что ей не заплатили»; «И девку за подстрекательство упаковать лет на восемь»; «Чернуха покруче хорроров. Жаль жертву. А у мужиков мозгов мало, двое уже ранее судимые, прошли через тюрьму, а повелись на слова малолетки безмозглой», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что спасший ребенка от насильника пес принял участие в кинологическом чемпионате в Одинцове.