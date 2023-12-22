Обиженная жительница Одессы напугала мужа с помощью военных на «скорой»

Мужчину призывного возраста забрали в карету скорой помощи военные, якобы для пополнения рядов ВСУ. Тогда его супруга заступилась за мужа и отбила у похитителей. Однако выяснилось, что это была постановка. Сотрудники военкомата в Одессе не участвовали в «похищении» украинца, пишет РИА Новости.

«Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества», — сообщает оперативное командование «Юг» ВСУ.

Полагают, что женщина хотела оставить своего супруга в должниках за спасение и прийти к определенным выгодным договоренностям по части имущества. Не исключено, что она просто спасала свой брак.

Изначально сообщалось, что автомобиль скорой помощи могли купить на деньги, которые положены украинской армии. Однако этот момент в истории с горожанкой и ее постановкой пока не прояснили.