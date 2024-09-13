Объявленного в розыск уроженца Луганска задержали в ЯНАО
Фото: [Медиасток.рф]
Ямальские полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске. Его этапируют в другой регион, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.
В столице ЯНАО полицейские вычислили и задержали мужчину из Луганска. 32-летний подозреваемый был задержан в окружной столице. В Базе розыска он числился из-за совершенной кражи.
Воткинский районный суд Удмуртской республики выбрал меру пресечения в виде ареста. Пока мужчина находится в салехардском СИЗО, но позже его перевезут в Удмуртию.
Ранее сообщалось про хитрую сотрудницу пункта выдачи в подмосковных Химках: женщина похитила возвращенные товары на 200 тысяч рублей.