Объявленный в розыск блогер Максим Кац закрывает ИП в России

Блогер Максим Кац* подал заявку в ФНС с просьбой закрыть ИП на территории России. Об этом пишет RT .

Максима Каца объявили в международный розыск за распространение фейков об армии РФ. При этом блогеру грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье. Он также остается в статусе иностранного агента, а с Россией его связывает теперь лишь ИП. Заявку об их закрытии он оставил на сайте Налоговой службы.

Как отмечает телеканал, Кац продолжает быть директором и учредителем в фактически закрытых проектах. Он также остается совладельцев 45% доли в ООО «Агентство «Городские проекты». При этом блогер-оппозиционер живет в Израиле с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кац хочет обжаловать штраф в 50 000 рублей.

*Максим Кац признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ в 2022 году