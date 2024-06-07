Объявлено проведение Очного Общего Собрания АСКП «Мартемьяново-3»: Утверждены дата, время и повестка дня

Утвердить ОЧНУЮ (голосование посредством бюллетеней) форму проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить дату проведения ОЧНОГО очередного Общего собрания 29 июня 2024 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить время 10-30 (мск) временем начала регистрации, время 11-00 (мск) временем начала очередного общего собрания. Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка

Предварительно утвердить следующую Повестку очередного очного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:

1. Утверждение Председателя Общего собрания.

2. Утверждение Секретаря Общего собрания.

3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.

4. Утверждение повестки собрания.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2020 г. и 2021 г.

6. Отчет директора за 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

8. Исключение из членов Ассоциации.

9. Избрание Правления Ассоциации.

10. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.

11. Выборы Директора Ассоциации.

12. Передача водопроводных сетей в МУП «Водоканал».

13. Продажа сетей 0,4 кВ (от ШР до ТП) сетевой компании ООО «Центроблэнерго».