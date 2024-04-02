Областной саммит кардиологов и терапевтов прошел в МОНИКИ
Фото: [МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского]
Областной саммит кардиологов и терапевтов «Наука и практика на службе здоровья» прошел в МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Терапевты и кардиологи — это основное звено здравоохранения, они должны быть высококомпетентными специалистами — и не только в лечении пациентов, но и в вопросах организации здравоохранения», – подчеркнул директор МОНИКИ Константин Соболев.
Саммит длился два дня. Его участниками стали главные внештатные специалисты областного Минздрава, руководители и заведующие отделениями медучреждений региона, ведущие научные сотрудники.
Участники обсудили актуальные вопросы терапии и кардиологии, состояние кардиологической службы Подмосковья, стратегии будущего в лечении заболеваний сердца и сосудов.