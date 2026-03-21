Облом для пациентов: за какие болезни пациентов заставят оплатить из своего кармана

Россиянам разъяснили, какие медицинские услуги можно получить бесплатно по полису, а за что придется платить самостоятельно. В перечень не входят помощь при ВИЧ, туберкулезе, психиатрические услуги и паллиативная поддержка, пишет RuNews24.ru .

Страховые компании актуализировали для граждан перечень медицинской помощи, доступной по полису обязательного медицинского страхования. В рамках ОМС россияне могут рассчитывать на бесплатные приемы у терапевта, диспансеризацию, вакцинацию, лечение в стационаре и проведение операций. Также полис покрывает базовые лекарственные препараты, наблюдение за беременными, роды и ряд стоматологических услуг.

Однако существует перечень направлений, которые не входят в программу госгарантий. За свой счет пациентам придется лечить ВИЧ, туберкулез и инфекции, передающиеся половым путем. Кроме того, бесплатно не оказываются психиатрическая помощь и паллиативная поддержка.

В отдельных случаях, при наличии серьезных медицинских показаний, помощь может быть предоставлена за счет регионального бюджета. Такие решения принимаются индивидуально.

С 2025 года планируется обновление программы государственных гарантий. В нее включат развитие телемедицины, дистанционное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а также расширение видов помощи при редких болезнях.