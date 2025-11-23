Обманула воришек: неизвестные из Turkish Airlines ограбили россиянку, и пожалели

Инцидент с кражей багажа на борту турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines обернулся ироничным финалом, где бдительность пассажирки и ошибка воров сыграли ключевую роль. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на SHOT.

Россиянка, летевшая бизнес-классом с дочерью из Черногории на Шри-Ланку с транзитом в Стамбуле, обнаружила по прилете взломанный контейнер с украшениями в своем чемодане. Пропажа включала несколько ожерелий, цепочек и браслетов. Однако, по ее словам, все это оказалось бижутерией, которую воры приняли за ценную «ювелирку».

При этом обручальное кольцо стоимостью 400 тысяч рублей осталось нетронутым. Как выяснилось, пассажирка заранее, еще перед вылетом, извлекла дорогое украшение из шкатулки, оставив лишь обычные красивые цацки. Эта предусмотрительность спасла ее от серьезного ущерба.

Общая стоимость похищенного оценивается примерно в 20 тысяч рублей. Потерпевшая полагает, что злоумышленники, действовавшие во время полета, приняли ее украшения за золотые. Сейчас туристка готовит официальную претензию к авиакомпании, требуя компенсации за утраченные вещи и поврежденный багаж.

